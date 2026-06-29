Пять человек погибли при стрельбе в Германии

В немецком Штаде на севере страны прогремели выстрелы, жертвами могли стать до пяти человек. Об этом со ссылкой на представителя местной полиции сообщил портал T-Online.

В немецком Штаде при стрельбе могли погибнуть до пяти человек. Видео © Х / Visegrád 24

«Несколько человек были ранены и убиты в результате стрельбы в уездном городе Штаде в Нижней Саксонии. Представитель полиции сообщил <...>, что погибло до пяти человек», — сказано в публикации.

Также согласно данным источника, ситуация в районе происшествия остаётся критической — то и дело раздаются хлопки, похожие на выстрелы. Правоохранители описали происходящее как «динамичную ситуацию». Сообщается, что силовики уже взяли под стражу нескольких фигурантов, среди которых, предположительно, находится и человек, открывший огонь.

На месте инцидента развёрнута работа правоохранительных органов и спасательных служб — пострадавшим оперативно оказывается квалифицированная помощь. Информация о личностях жертв, а также их точный возраст остаются конфиденциальными до завершения первоначальных следственных действий.

Эпицентром событий стала Данкерштрассе, где функционирует центр временного размещения женщин с несовершеннолетними детьми.

Ранее сообщалось, что инцидент со стрельбой произошёл на нью-йоркской площади Таймс-сквер. Запись с уличной камеры зафиксировала, как как минимум двое людей в тёмной одежде открыли пальбу в многолюдном месте, после чего пешеходы бросились врассыпную, пытаясь найти укрытие. Правоохранители сообщили, что, по предварительной оценке, в этом происшествии никто не пострадал. В данный момент полицией уже задержан один человек, и сейчас устанавливается, имел ли он какое-либо отношение к случившемуся.