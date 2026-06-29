Рабочий погиб при падении в шахту лифта с 10-го этажа в Уфе

В Уфе рабочий погиб после падения в шахту лифта с 10-го этажа. Трагедия произошла в строящейся многоэтажке на бульваре Давлеткильдеева. Об этом пишет телеграм-канал Mash Batash.

По предварительным данным, 40-летний мужчина сорвался вниз во время работ. От полученных травм он скончался на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются. Специалистам предстоит установить, соблюдались ли на объекте требования безопасности.

Ранее Life.ru писал, что два человека пострадали при падении лифта на стройке в Басманном районе Москвы. Пострадавших госпитализировали в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. Медики квалифицируют их состояние как тяжёлое.