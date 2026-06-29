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29 июня, 13:06

Рабочий погиб при падении в шахту лифта с 10-го этажа в Уфе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

В Уфе рабочий погиб после падения в шахту лифта с 10-го этажа. Трагедия произошла в строящейся многоэтажке на бульваре Давлеткильдеева. Об этом пишет телеграм-канал Mash Batash.

По предварительным данным, 40-летний мужчина сорвался вниз во время работ. От полученных травм он скончался на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются. Специалистам предстоит установить, соблюдались ли на объекте требования безопасности.

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Ранее Life.ru писал, что два человека пострадали при падении лифта на стройке в Басманном районе Москвы. Пострадавших госпитализировали в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. Медики квалифицируют их состояние как тяжёлое.

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Полина Никифорова
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