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29 июня, 13:14

МИД Белоруссии: На Украине готовят бойцов для возможной атаки на страну

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета заявил, что на Украине ведётся подготовка добровольческого пехотного полка имени Кастуся Калиновского для возможного нападения на территорию республики. Об этом он сообщил в интервью RT.

«Так называемый полк имени Кастуся Калиновского регулярно используют и готовят на территории Украины для возможного нападения на Белоруссию», — сказал он.

По словам замглавы МИД республики, подобные силы могут задействоваться не только из числа участников полка, но и с привлечением представителей белорусской оппозиции, находящихся за рубежом. Также дипломат выразил мнение, что такие сценарии могут рассматриваться как часть более широкой угрозы национальной безопасности страны.

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Ранее Белоруссия заявила о готовности к жёстким мерам в случае возможного пересечения государственной границы со стороны Украины. В подобной ситуации Минск применит весь имеющийся арсенал средств реагирования. Позиция белорусской стороны доведена до Киева и хорошо известна украинским властям.

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Милена Скрипальщикова
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