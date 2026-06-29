Замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета заявил, что на Украине ведётся подготовка добровольческого пехотного полка имени Кастуся Калиновского для возможного нападения на территорию республики. Об этом он сообщил в интервью RT.

«Так называемый полк имени Кастуся Калиновского регулярно используют и готовят на территории Украины для возможного нападения на Белоруссию», — сказал он.

По словам замглавы МИД республики, подобные силы могут задействоваться не только из числа участников полка, но и с привлечением представителей белорусской оппозиции, находящихся за рубежом. Также дипломат выразил мнение, что такие сценарии могут рассматриваться как часть более широкой угрозы национальной безопасности страны.

Ранее Белоруссия заявила о готовности к жёстким мерам в случае возможного пересечения государственной границы со стороны Украины. В подобной ситуации Минск применит весь имеющийся арсенал средств реагирования. Позиция белорусской стороны доведена до Киева и хорошо известна украинским властям.