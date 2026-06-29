Белоруссия пригрозила Украине «всем потенциалом» в случае вторжения
Секрета: В случае пересечения границы Украиной Минск ответит всем потенциалом
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Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета заявил, что Минск даст жёсткий ответ в случае агрессивного пересечения государственной границы Украиной. По его словам, белорусская сторона применит весь имеющийся арсенал.
Дипломат подчеркнул, что Киеву известна эта позиция. Слова белорусского представителя передаёт RT.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил об утверждении 40-дневной операции. Ключевую роль в ней должна сыграть СБУ и её Центр специальных операций «Альфа». Согласно словам эксперту, главной целью объявленной операции может стать Белоруссия. По его словам, Запад может быть заинтересован в создании напряжённости на белорусском направлении, чтобы затормозить продвижение ВС РФ в Донбассе.
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