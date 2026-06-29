Белоруссия пригрозила Украине «всем потенциалом» в случае вторжения

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета заявил, что Минск даст жёсткий ответ в случае агрессивного пересечения государственной границы Украиной. По его словам, белорусская сторона применит весь имеющийся арсенал.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил об утверждении 40-дневной операции. Ключевую роль в ней должна сыграть СБУ и её Центр специальных операций «Альфа». Согласно словам эксперту, главной целью объявленной операции может стать Белоруссия. По его словам, Запад может быть заинтересован в создании напряжённости на белорусском направлении, чтобы затормозить продвижение ВС РФ в Донбассе.