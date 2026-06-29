Пока латвийские политики пытаются «демонстрировать силу» России, их собственная страна всё больше напоминает Моську из басни Крылова, заявил Life.ru сенатор от ДНР Александр Волошин. Громко лает, а на деле — сама создаёт себе угрозы. И делает это буквально у себя под боком.

Басня «Слон и Моська» получает на наших глазах вполне буквальное политическое прочтение. Когда латвийские политики начинают говорить о «демонстрации силы», неизбежно возникает прямой вопрос: речь идёт о реальной заботе о безопасности граждан или о попытке перекричать всех, чтобы их наконец заметили в больших европейских кабинетах? Александр Волошин Сенатор от Донецкой Народной Республики

Волошин отметил, что на протяжении десятилетий в Латвии формируется линия на постоянную конфронтацию с Россией, где усиление антироссийской риторики превращается в инструмент политической выгоды. При этом сенатор подчеркнул, что подобная стратегия опасна: словесная эскалация кажется безобидной, но её последствия в итоге отражаются на обычных гражданах, которые оказываются в зоне повышенных рисков.

Отдельное внимание он обратил на противоречие между заявлениями о «силе» и фактической зависимостью Латвии от внешних гарантий безопасности. По его словам, это создаёт разрыв между риторикой и реальными возможностями государства. В качестве примера Волошин привёл сообщения о том, что в Риге на улице Латгалес, 462, размещено производство беспилотников AQ-400 «Коса», ориентированное на поставки Украине. Он добавил, что подобные объекты также появляются в Латгалии, вблизи российской границы, что усиливает напряжённость.

Он отдельно упомянул сообщения о том, что ранее украинские беспилотники якобы достигали Резекне, что, по его мнению, показывает уязвимость региона даже без масштабного конфликта. Сенатор подчеркнул, что Россия не заинтересована в эскалации, однако попытки говорить языком угроз неизбежно ведут к росту напряжённости.

«Разжигать напряжённость просто, а вот объяснять потом обществу, почему страна сама шаг за шагом превратила себя в прифронтовую территорию, значительно сложнее. Россия, в отличие от Украины, в таком сценарии не заинтересована», — резюмировал Волошин.

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о необходимости занять более жёсткую позицию в отношении России и активнее демонстрировать силу на международной арене. По словам главы правительства, внутри страны должен быть выработан единый подход к внешней политике, чтобы исключить появление альтернативных точек зрения.