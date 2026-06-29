The Times сообщила о возможном вооружении российских танкеров

Российские танкеры могли начать оснащать вооружением для защиты от возможных попыток перехвата. С таким утверждением выступила британская газета The Times.

По информации издания, на танкере «Маршал Василевский», который участвует в перевозках сжиженного природного газа, якобы были установлены две артиллерийские системы.

Как утверждает газета, эти установки могут использоваться для противодействия беспилотникам, а также для предотвращения попыток абордажа судна.

«Если оснащение вооружением станет повсеместным, вероятность того, что западные страны решатся на абордаж российских танкеров, существенно снизится», — пишет The Times.

Опрошенные изданием эксперты считают, что появление вооружения на российских судах может повлиять на подход стран НАТО к досмотру танкеров.

По их мнению, в случае подтверждения таких изменений проведение принудительных инспекций российских судов может стать значительно более сложной задачей.

Официальных комментариев российских властей или подтверждения информации о вооружении танкера «Маршал Василевский» на данный момент не поступало.

Ранее военный аналитик Алексей Леонков назвал пиратством и грубым нарушением международного права задержание французскими властями танкера Deliver вблизи Сицилии, отметив, что такие шаги не красят Запад и не добавляют ему авторитета, а также свидетельствуют о нехватке аргументов.