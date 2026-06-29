В фитнес-клубе Москвы нашли камеры в солярии, но они оказались не тем, чем казались

В фитнес-клубе сети DDX в Зеленограде посетительница обнаружила камеры видеонаблюдения в солярии, однако они оказались частью платёжного оборудования. Подробностями инцидента поделился Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

В солярии фитнес-клуба DDX нашли камеры. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Москвичка по имени Татьяна рассказала, что посещала клуб на Панфиловском проспекте почти год. Недавно её внимание привлёк аппарат, с помощью которого клиенты задают время загара и расплачиваются браслетом. В верхней части этого терминала девушка разглядела два вмонтированных объектива. Татьяна утверждает, что никаких табличек или предупреждений о ведении видеосъёмки в помещении, где люди остаются без одежды, ей на глаза не попадалось.

Изучив характеристики устройства на сайте производителя, телеграм-канал выяснил, что подобные терминалы действительно работают с биометрией лица. Для идентификации клиентов в них встроены не только обычные камеры, но и инфракрасные датчики. В фитнес-клубе дали объяснение:

«При входе в солярий стоят стандартные терминалы. Они нужны только для выбора времени сеанса и оплаты. На таких устройствах есть объективы — это часть стандартной комплектации производителя. При этом функции фото- и видеосъемки отключены и не используются. Чтобы исключить любые вопросы и сомнения у посетителей, в ближайшее время мы заклеим объектитивы на всех терминалах для оплаты солярия в наших клубах».

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону мужчина, подглядывавший за девушкой в солярии, отделался штрафом в тысячу рублей. Пострадавшая рассказала полицейским, что бородатый незнакомец проскользнул в кабинку следом за ней настолько уверенно, что она даже не сразу заметила его присутствия. Когда факт вторжения вскрылся, мужчину выгнали, и он выбежал, поправляя штаны. Сотрудники солярия на происшествие никак не отреагировали, поэтому девушка обратилась с заявлением в полицию.