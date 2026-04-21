Мужчина, подсматривавший за девушкой в ростовском солярии, отделался штрафом

В Ростове-на-Дону оштрафовали мужчину, который подглядывал за незнакомой ему девушкой в солярии. Он должен уплатить одну тысячу рублей, сейчас нарушитель уже отпущен. Об этом сообщает Don Mash.

В самом солярии никак не отреагировали на инцидент, поэтому пострадавшая обратилась в полицию. Она указала в заявлении, что бородатый незнакомец зашёл прямо за ней наст олько уверенно, что потерпевшая не сразу его даже заметила. Когда его заметили и выгнали, он выбежал, поправляя штаны. Нарушителя вычислили и задержали, ему выписан штраф, после чего полиция отпустила его.

Ранее в Ростове-на-Дону клиентка солярия заявила о неприятном инциденте во время процедуры, когда заметила в помещении постороннего мужчину с телефоном. Мужчина объяснил своё присутствие ожиданием супруги. По словам девушки, незнакомец похитил её трусы.