Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 11:39

Мужчина, подсматривавший за девушкой в ростовском солярии, отделался штрафом

Обложка © freepik / senivpetro

Обложка © freepik / senivpetro

В Ростове-на-Дону оштрафовали мужчину, который подглядывал за незнакомой ему девушкой в солярии. Он должен уплатить одну тысячу рублей, сейчас нарушитель уже отпущен. Об этом сообщает Don Mash.

В самом солярии никак не отреагировали на инцидент, поэтому пострадавшая обратилась в полицию. Она указала в заявлении, что бородатый незнакомец зашёл прямо за ней наст олько уверенно, что потерпевшая не сразу его даже заметила. Когда его заметили и выгнали, он выбежал, поправляя штаны. Нарушителя вычислили и задержали, ему выписан штраф, после чего полиция отпустила его.

На Урале извращенец получил 12 лет колонии после «отдыха» с 8 школьниками в сауне

Ранее в Ростове-на-Дону клиентка солярия заявила о неприятном инциденте во время процедуры, когда заметила в помещении постороннего мужчину с телефоном. Мужчина объяснил своё присутствие ожиданием супруги. По словам девушки, незнакомец похитил её трусы.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar