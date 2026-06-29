Американец Фриберг — о реальной жизни в России: «Агенты КГБ по улицам не бегают»

33-летний Сайрус Фриберг из Калифорнии впервые приехал в Россию в 2013 году по обмену — изучал язык и культуру. Тогда он провёл год в Петербурге, живя в российской семье. После двух неудачных попыток вернуться в 2022-м и 2024-м он окончательно переехал во Владимир в августе 2025-го, чтобы преподавать английский.

В интервью RT американец признался, что реальная жизнь в России оказалась совсем не такой, какой её рисовали в американских фильмах. Вместо бандитов и агентов КГБ он увидел обычных добрых людей. Этот опыт заставил его пересмотреть многие стереотипы не только о России, но и о других странах.

Сейчас Сайрус живёт во Владимире — городе, который привлёк его богатой историей и уютной атмосферой. Москву же он считает самым впечатляющим мегаполисом из всех, что видел. В планах — получить вид на жительство, а затем, возможно, и российское гражданство, даже если для этого придётся отказаться от паспорта США.

По словам мужчины, разлука с семьёй даётся тяжело, но он доволен жизнью в новой стране. Особенно ценит то, что здесь культура ориентирована на общество, а не на индивидуализм.

А ранее Life.ru писал, что французский оперный певец Коффинье-Барри заявил о желании жить в России. Исполнитель собирается переехать в нашу страну, создать здесь семью и связать свою жизнь с русской культурой.