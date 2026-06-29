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29 июня, 15:01

Площадь пожара на НПЗ в Краснодарском крае сократили вдвое после атаки БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Славянском районе Краснодарского края пожар на нефтеперерабатывающем предприятии, возникший после атаки беспилотников, удалось значительно сократить. Площадь возгорания уменьшилась в два раза. Об этом сообщил глава района Роман Синяговский.

«Продолжается тушение пожара на нефтеперерабатывающем предприятии. Площадь возгорания силами пожарных была уменьшена вдвое», — говорится в сообщении.

Также Роспотребнадзор ведёт постоянный мониторинг состояния воздуха и качества воды на всей территории района. В Славянской центральной районной больнице дополнительно развернуты койки для приёма пациентов при возможном ухудшении обстановки.

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Ранее в Славянском районе Краснодарского края подготовлены три пункта временного размещения для жителей. Меры приняты заранее и носят профилактический характер — на случай возможного ухудшения обстановки.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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