Площадь пожара на НПЗ в Краснодарском крае сократили вдвое после атаки БПЛА

В Славянском районе Краснодарского края пожар на нефтеперерабатывающем предприятии, возникший после атаки беспилотников, удалось значительно сократить. Площадь возгорания уменьшилась в два раза. Об этом сообщил глава района Роман Синяговский.

«Продолжается тушение пожара на нефтеперерабатывающем предприятии. Площадь возгорания силами пожарных была уменьшена вдвое», — говорится в сообщении.

Также Роспотребнадзор ведёт постоянный мониторинг состояния воздуха и качества воды на всей территории района. В Славянской центральной районной больнице дополнительно развернуты койки для приёма пациентов при возможном ухудшении обстановки.

Ранее в Славянском районе Краснодарского края подготовлены три пункта временного размещения для жителей. Меры приняты заранее и носят профилактический характер — на случай возможного ухудшения обстановки.