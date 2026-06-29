Министерство обороны Литвы опровергло информацию о подготовке России к военным действиям против стран Балтии. По данным литовского издания LRT, ведомство заявило, что никаких свидетельств готовящегося крупномасштабного нападения со стороны России на Прибалтику не наблюдается.

«Никаких признаков подготовки Россией крупномасштабного военного нападения на страны Прибалтики», — говорится в материале.

Это заявление прозвучало после того, как глава МИД Польши Радослав Сикорский высказался о полной готовности его страны к возможному конфликту с РФ.

Ранее сообщалось, что версию о возможной «операции под ложным флагом» со стороны России, которая якобы могла бы стать предлогом для удара по стране НАТО, озвучил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Подобный сценарий теоретически может быть использован для обоснования дальнейшей эскалации конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом.