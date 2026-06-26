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Регион
26 июня, 13:15

Сикорский придумал сценарий войны РФ и НАТО из-за операции «под чужим флагом»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Возможность проведения Россией операции «под ложным флагом» с последующим обоснованием удара по одной из стран НАТО не исключил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Сценарий войны РФ с альянсом он описал в интервью CBS News, не приведя, впрочем, никаких доказательств своих слов.

«Я бы не исключил возможности проведения россиянами какой-либо операции под ложным флагом на российской территории, чтобы иметь предлог для нанесения удара по одной из стран НАТО», — поведал министр иностранных дел.

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Сикорский настаивает, что Варшава должна участвовать в возможных переговорах по урегулированию украинского конфликта наравне с другими участниками процесса. По словам министра, Польша имеет особый статус из-за географической близости как к России, так и к Украине.

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Милена Скрипальщикова
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