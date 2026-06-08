Сикорский призвал оставить Зеленскому орден Белого Орла, пока он есть у Шрёдера
Обложка © ТАСС / Radek Pietruszka
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил против лишения оскандалившегося Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны — по решению капитула и президента Кароля Навроцкого. По его словам, было бы странно, если бы без награды остался украинский политик, а бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер его сохранил. При этом дипломат заявил, что немецкий политик якобы получает финансирование от России.
«Надеюсь, что не сложится такая ситуация, когда бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, который берёт деньги у президента РФ Владимира Путина, останется кавалером ордена Белого Орла, а того, кто борется против Путина, лишат этого звания», — написал глава польской дипломатии в соцсети X.
Ранее между Варшавой и киевским режимом вспыхнул новый дипломатический скандал. Причиной стали перезахоронения нацистских преступников из УПА* в Киеве и их героизация на официальном уровне. Многие из этих «героев» причастны к уничтожению польского гражданского населения в годы Второй мировой войны. Польский президент Кароль Навроцкий мгновенно призвал лишить Зеленского ордена Белого орла. В Варшаве также подумывают запретить транзит оружия для ВСУ через Жешув. Буданову** пришлось ехать к соседу и объясняться за чествование бандеровцев.
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