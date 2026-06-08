Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил против лишения оскандалившегося Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны — по решению капитула и президента Кароля Навроцкого. По его словам, было бы странно, если бы без награды остался украинский политик, а бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер его сохранил. При этом дипломат заявил, что немецкий политик якобы получает финансирование от России.