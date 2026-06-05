Буданов* едет в Варшаву объясняться по вопросу чествования бандеровцев
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Кирилл Буданов*
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* едет в Варшаву для урегулирования спора с Польшей. Как сообщает издание Onet, причиной напряжённости стало решение украинского подразделения назвать себя в честь деятелей Украинской повстанческой армии (УПА)**, что вызвало негодование польских властей.
«Тема переговоров – присвоение украинскому подразделению имени «Героев УПА»**, что вызвало негодование польских властей», — указано в публикации.
Ожидается, что Буданов* встретится с представителями польского правительства, в том числе с Марчином Пшидачем.
Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий допустил возможность лишения Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого орла. Поводом для этого стало решение украинских властей присвоить одному из подразделений ВСУ почётное наименование в честь УПА*. В Польше сильно ждут, когда Зеленский раскается за прославление бандеровцев.
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Запрещённая в России экстремистская организация.
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