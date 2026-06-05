Буданов* едет в Варшаву объясняться по вопросу чествования бандеровцев

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* едет в Варшаву для урегулирования спора с Польшей. Как сообщает издание Onet, причиной напряжённости стало решение украинского подразделения назвать себя в честь деятелей Украинской повстанческой армии (УПА)**, что вызвало негодование польских властей.

«Тема переговоров – присвоение украинскому подразделению имени «Героев УПА»**, что вызвало негодование польских властей», — указано в публикации.

Ожидается, что Буданов* встретится с представителями польского правительства, в том числе с Марчином Пшидачем.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. ** Запрещённая в России экстремистская организация.