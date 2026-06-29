Андрей Рублёв вылетел с Уимблдона после поражения от Сафиуллина

Вторая ракетка России Андрей Рублёв выбыл из Уимблдона, проиграв стартовый матч во второй раз за три года. На травяных кортах Лондона 13-й номер мирового рейтинга уступил квалифаеру Роману Сафиуллину (132-й) со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:7 (12:14).

Рублёв, получивший на турнире 12-й номер посева, сумел сравнять счёт по партиям, однако в решающем сете уступил на тай-брейке.

Для Сафиуллина эта победа стала одной из самых значимых в нынешнем сезоне. Во втором круге россиянин встретится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхюлпом.

Ранее двукратный победитель турниров Большого шлема Марат Сафин посоветовал юным российским теннисистам строить карьеру в Европе, так как там тренировочные базы и соревнования сосредоточены в одном месте, что экономически выгоднее и удобнее. Он подчеркнул, что без стабильных побед на европейских «фьючерсах» шансов на успех в профессиональном теннисе практически нет.