5000 красных дипломов: МГУ установил исторический рекорд по числу отличников

У главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова 29 июня прошёл традиционный выпускной для студентов, окончивших университет с отличием. В этом году красные дипломы получили около 5000 человек.

Виктор Садовничий. Фото © Telegram/ МГУ имени М.В.Ломоносова

В университете отметили, что такого числа отличников в истории МГУ ещё не было. Среди выпускников — будущие учёные, врачи, инженеры, педагоги, юристы, экономисты и журналисты, а также специалисты в сфере квантовых и суперкомпьютерных технологий, новых материалов, биоинженерии и генетики.

Ректор МГУ Виктор Садовничий поздравил выпускников и заявил, что за годы учёбы они заложили фундамент для будущего.

Выпускники МГУ. Фото © Telegram/ МГУ имени М.В.Ломоносова

«Уверен, что своими делами вы обязательно займете своё место среди тех, кем по праву гордится наше Отечество», — сказал он.

Праздник прошёл в год 270-летия Московского университета. Садовничий напомнил, что МГУ развивает научно-технологическую долину, обновляет кампус и открыл первый набор на новый факультет искусственного интеллекта.

В церемонии участвовали деканы факультетов, Государственный Кремлёвский оркестр, коллективы Культурного центра МГУ и ведущий Валдис Пельш. Для выпускников также подготовили интерактивные площадки, конкурсы, фотозоны и экспериментальный химический бар.

Ранее МГУ признали лучшим вузом России. В 2026 году в перечень сильнейших попали учебные заведения из 30 российских регионов. При этом свыше половины мест в сотне лучших отошли университетам, работающим в пределах двух главных городских агломераций — московской и петербургской.