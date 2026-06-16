МГУ признан лучшим вузом России

Лидером ежегодного национального рейтинга высших учебных заведений RAEX-100 в очередной раз стал Московский государственный университет имени Ломоносова. Данные о распределении мест опубликованы на официальном портале рейтинговой группы RAEX.

Представители составителей рейтинга отметили, что юбилейный, 15 по счёту выпуск списка подтвердил незыблемость позиций главных игроков на образовательном поле страны. Первенство сохранил за собой МГУ, серебро досталось МГТУ имени Баумана, а бронза ушла Московскому физико-техническому институту. Четвёртую и пятую строчки заняли соответственно Санкт-Петербургский государственный университет и НИЯУ МИФИ.

В 2026 году в перечень сильнейших попали учебные заведения из 30 российских регионов. При этом свыше половины мест в сотне лучших отошли университетам, работающим в пределах двух главных городских агломераций — московской и петербургской. В столице и Подмосковье базируются 38 вузов из этого списка, тогда как от Санкт-Петербурга в нём представлено 14 участников.

Среди всех категорий учебных заведений наиболее массово в RAEX-100 присутствуют инженерно-технические университеты. Их количество в нынешнем рейтинге достигло 29, что на три позиции больше, чем фиксировалось двумя годами ранее. В тот же временной промежуток число классических университетов в топ-100, напротив, уменьшилось с 28 до 24.

Рейтинг RAEX-100 составляется ежегодно, начиная с 2012 года. При вычислении итоговых баллов особое внимание уделялось качеству образования (этот показатель имеет вес в 50%). В его рамках анализировались такие критерии, как преподавательский уровень, интеграция в международное пространство, материально-техническая оснащённость и интерес со стороны абитуриентов.

Ранее сообщалось, что ректор МГУ Виктор Садовничий получил из рук президента РФ Владимира Путина государственную награду за выдающиеся заслуги в гуманитарной области. Глава государства вручил её учёному на торжественной церемонии в Кремле, отметив его широчайшую эрудицию и умение быстро претворять в жизнь самые смелые замыслы.