Путин отметил вклад ректора МГУ Садовничего в сохранение традиций образования

Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий удостоился высокой оценки главы государства. На церемонии в Кремле 12 июня президент России Владимир Путин вручил ему госпремию за выдающиеся достижения в гуманитарной сфере.

Российский лидер охарактеризовал учёного как человека широкой научной эрудиции и масштабного мышления, способного видеть перспективу и быстро воплощать задуманное. Садовничий возглавляет флагманский вуз страны уже более трёх десятилетий.

По словам президента, за эти годы ректор внёс огромный вклад в сбережение лучших традиций фундаментального и классического образования. Кроме того, ему удалось укрепить позиции МГУ в качестве одного из ведущих центров просвещения, интеллектуального и духовного развития России.

Путин также подчеркнул, что под руководством Садовничего реализован ряд значимых инициатив по развитию и популяризации математических знаний. Отдельного уважения, добавил глава государства, заслуживает его многолетняя деятельность во главе Российского союза ректоров.

Также Владимир Путин заявил, что сила Отечества заключена в непрерывной связи поколений и бережном отношении к собственной культуре. Президент подчеркнул, что творчество лауреатов премии в области литературы и искусства объединяет тема истории государства Российского, гордость за его достижения и понимание того, что сила страны — в преемственности традиций, в уважении своего наследия и великой культуре.