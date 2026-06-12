Путин назвал преемственность и любовь к своей культуре главной силой России

Сила Отечества заключена в непрерывной связи поколений и бережном отношении к собственной культуре. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госпремий и золотых звёзд Героев Труда, состоявшейся в Кремле 12 июня.

Глава государства обратил внимание на заслуги продюсера «Москино» Екатерины Жуковой и представителя телеканала «Россия» Марии Ушаковой. Именно их деятельность, по мнению президента, наглядно иллюстрирует эту идею.

«Творчество нынешних лауреатов премии в области литературы и искусства объединяет тема истории государства Российского и гордость за его достижения, понимание того, что сила Отечества — в преемственности традиций, в уважении своего наследия и великой культуре», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что каждая их лента опирается на реальные факты и выстроена как динамичное, захватывающее повествование. Своими произведениями авторы доказывают: кинематограф способен и обязан нести просветительскую миссию.

Также Владимир Путин заявил, что все этапы истории российского государства представляют собой единое целое. Глава государства поздравил собравшихся с праздником и отметил, что его отмечают с душевным отношением к Родине и гордостью за трудовые и ратные свершения многих поколений предков.