Двойная жизнь «Родителя года»: На Аляске арестован бывший мэр по делу о насилии над детьми

Бывшему мэру города Чевак на Аляске и обладателю звания «Родитель года» предъявлено 47 уголовных обвинений в насилии над детьми. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Среди инкриминируемых 48-летнему Ульрику Улроану статей фигурируют изнасилование первой степени, сексуальное насилие над несовершеннолетними, непристойные действия, а также спаивание алкоголем лиц младше 21 года. Расследование стартовало в январе 2026 года после заявления о предполагаемом надругательстве над 17-летней девушкой. По версии следствия, этот эпизод произошёл ещё в 2010 году.

В ходе дальнейшей проверки всплыли новые эпизоды, и теперь правоохранители полагают, что преступная деятельность могла вестись на протяжении 16 лет — с 2009 по 2025 год. География предполагаемых злодеяний охватывает несколько населённых пунктов, включая Анкоридж, Маунтин-Виллидж и Ном.

Улроан долгое время считался уважаемым членом общества. Он не только занимал пост мэра, но и работал школьным учителем, тренировал женскую баскетбольную команду старшеклассниц, а также был сертифицированным приёмным родителем. В 2019 году он вместе с супругой Мэри получил от Федерации коренных народов Аляски награду «Родитель года». В характеристике на лауреатов тогда отмечалось, что в семье воспитывается 6 детей и 3 внуков, а сам Улроан призывает молодёжь добиваться успехов в учёбе и спорте.

Следователи считают, что высокий социальный статус помогал обвиняемому оставаться вне подозрений. По данным местного издания KTUU, в обвинительном заключении фигурируют как минимум 6 потерпевших. В бюро расследований штата полагают, что жертв может быть больше, и призвали всех, кто обладает какой-либо информацией, связаться с полицией. После предъявления обвинений Улроана арестовали и поместили в исправительный центр Anvil Mountain. Суд установил залог в 250 тысяч долларов. По состоянию на воскресенье он оставался под стражей.

Супруга арестованного назвала ситуацию чрезвычайно болезненной для семьи. В своём заявлении Мэри Улроан отказалась от подробных комментариев, сославшись на активную фазу судебного разбирательства. Она подчеркнула, что её главным приоритетом является безопасность пострадавших и конфиденциальность собственных детей, которым приходится справляться с этой сложной ситуацией. Женщина попросила проявить сострадание и уважение к частной жизни семьи.

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