Вышвырнули как бездомную: Монахиню, 30 лет спасающую котят, прогнали от ТЦ в Воронеже

В Воронеже новое руководство торгового центра запретило монахине Арсении Комельской раздавать спасённых ею котят и щенят под лестницей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Арсения Комельская. Видео © Telegram / «Монастырские кошки»

Конфликт разгорелся после смены администрации в ТЦ «Московский проспект». Волонтёрку, известную в Липецкой и Воронежской областях, попросили покинуть даже то скромное место, которое она занимала ранее. Руководство мотивировало своё решение тем, что корм якобы источает неприятный запах.

Ещё одним аргументом стало недовольство дирекции пожилыми женщинами, которые, глядя на монахиню, раскладывают неподалёку цветы на продажу. Сама матушка уверяет, что кормит подопечных всего раз в день и делает это быстро, не создавая неудобств, а бабушки с цветами стояли там задолго до возникновения претензий.

Местные жители, многие из которых когда-то брали у неё питомцев, пытаются заступиться за Арсению в интернете. Они просят дать ей возможность продолжать заниматься добрым делом на прежнем месте. В общей сложности девушка посвятила спасению животных 30 лет.

Арсения Комельская проживает в Задонске Липецкой области, который находится в 85 километрах от Воронежа. В этом небольшом городе с населением менее 10 тысяч человек она является единственным зооволонтёром. Бездомных зверей ей подбрасывают постоянно. Несмотря на активное ведение соцсетей, найти желающих забрать хвостатых через интернет в маленьком Задонске крайне сложно. Именно поэтому монахиня регулярно приезжает в Воронеж, рассчитывая на высокий людской трафик.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники авиалесоохраны спасли бельчонка, оставшегося без матери после крупного лесного пожара. Мать зверька погибла в огне. Детёныша обнаружили сотрудники авиаотделения Советского района, когда завершали тушение. Один из пожарных не смог оставить кроху и забрал его к себе домой. Сейчас волонтёры выкармливают бельчонка специальной молочной смесью и согревают грелкой. Малыш уже получил имя Беляшик и успел открыть глаза.