Иван Ургант «воскресил» Достоевского ради интервью

Телеведущий Иван Ургант запустил новую рубрику «Сто вопросов мёртвому» и «воскресил» для интервью Фёдора Достоевского. Выпуск вышел в рамках цикла «Осторожно, постмодерн».

В начале беседы шоумен с иронией уточнил у писателя, не внесли ли его в какие-нибудь списки, раз тот давно нигде не появлялся. «Просто я не хочу, чтобы у нас были проблемы», — объяснил Ургант.

Достоевский ответил, что никаких проблем с этим нет. Позже разговор ушёл в сторону Петербурга: писатель посоветовал понять город через атмосферу Петербургского экономического форума.

«Вот это настроение, которое там царит в эти дни. Там же вам могут ответить на любой вопрос», — заявил писатель в выпуске.

Во время интервью Ургант также расспросил «гостя» о любимом анекдоте, концерте Канье Уэста в Стамбуле, автопарке, кино и Юре Борисове. Отдельно выяснилось, что «Достоевский» не смотрел «Анору».

Но одними роликами на YouTube сыт не будешь. Ургант активно шабашит. Ранее шоумен провёл закрытую свадьбу сына рыбака-рекордсмена и дочери московского бизнесмена. Праздник прошёл на престижном курорте в Казани, на берегу Волги и обошёлся более чем в 25 млн рублей.