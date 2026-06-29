Россияне в ночь на 30 июня увидят луну клубничного цвета

В ночь с 29 на 30 июня жители России смогут наблюдать «Клубничную луну», первое из трёх полнолуний наступившего лета. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Небесное явление совпадает с микролунием. Спутник Земли окажется в самой дальней точке своей орбиты, из-за чего его диск будет выглядеть наименьшим за весь год. Специалисты отмечают, что летние полнолуния визуально уступают зимним по зрелищности. В холодное время года Луна поднимается высоко в небо и кажется огромной, подавляя своими размерами. Тёплой же ночью она, напротив, всегда находится низко, прямо над линией горизонта.

Время восхода будет различаться в зависимости от региона. В Москве она появится в 21:36, в Санкт-Петербурге — 22:26. В Екатеринбурге восход ожидается в 21:40, а во Владивостоке небесное тело взойдёт раньше всех — в 20:55.

Ранее астролог Борис Зак предупредил об эмоциональной тяжести, которую принесёт июньское клубничное полнолуние. Несмотря на безобидное название, эксперт предупредил о серьёзной эмоциональной нагрузке. Полнолуние произойдёт в знаке Козерога и окажется усилено сразу тремя факторами: началом ретроградного Меркурия, переходом Юпитера во Льва и напряжёнными аспектами Марса с лунными узлами. Такое сочетание заставит метаться между работой и домом, чувством долга и желанием душевного тепла.