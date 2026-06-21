Венеру на фоне месяца, «Луну Оленя» и Аквариды увидят россияне в июле
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Жители России в июле смогут увидеть три необычных астрономических явления — редкое сближение Венеры с Луной, полнолуние «Оленья Луна» и пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды. Об этом рассказали в обсерватории Университета Решетнёва.
«Одно из самых красивых астрономических событий произойдёт 17 июля. Тонкий, едва освещённый лунный серп (всего 14%) окажется в непосредственной близости от ослепительно яркой Венеры», — приводит комментарий астрономов РИА «Новости».
Расстояние между Венерой и Луной не превысит двух градусов.
29 июля наступит полнолуние, которое называют «Луна Оленя». В этот раз спутник Земли расположится низко над горизонтом: в Красноярске, например, он поднимется лишь на 13 градусов в созвездии Козерога.
Заключительным событием месяца станет пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды — его ожидают в ночь на 31 июля. Интенсивность потока достигнет до 25 метеоров в час, но наблюдениям помешает почти полная Луна: её яркость перекроет большинство слабых вспышек.
Ранее астрономы обнаружили звезду-«каннибала» в системе HD 81809A и HD 81809B, которая расположена всего в 101 световом году от Земли. Учёные полагают, что светило поглотило планету массой от 50 до 75 земных. Эта версия сейчас считается наиболее вероятной.
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