Полиция усилит охрану аэропорта Сеула из-за угроз тренеру после вылета с ЧМ

В аэропорту Инчхон усилят меры безопасности перед прибытием национальной сборной Республики Корея по футболу. Как пишет The Korea Herald, для поддержания порядка задействуют более 100 полицейских.

Большая часть команды и бывший главный тренер Хон Мён Бо должны прилететь во вторник около 4:00 утра по местному времени. В аэропорт направят в том числе сотрудников отрядов быстрого реагирования из Инчхона.

Поводом стали анонимные угрозы в адрес бывшего наставника после неудачного выступления сборной, которая вылетела с турнира на групповом этапе. Сотрудников воздушной гавани уже инструктируют на случай чрезвычайных ситуаций.

«Мы ожидаем скопление [людей] во время прибытия. Учитывая недавние угрозы, мы планируем отнестись к обеспечению порядка ещё строже, чем обычно», — заявили в полицейской части при аэропорте.

При этом сама сборная не просила об усиленной охране. Официальная церемония встречи игроков также не запланирована.

Южная Корея провалила групповой этап ЧМ-2026, хотя рассчитывала выйти в плей-офф. Команда стартовала с победы над Чехией, но затем проиграла Мексике и ЮАР, набрала 3 очка и не смогла пройти дальше даже как одна из лучших сборных, занявших третьи места. В Корее поражение вызвало жёсткую реакцию болельщиков и властей: президента страны возмутил ранний вылет, а в адрес бывшего наставника появились угрозы.