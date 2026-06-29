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29 июня, 17:35

«Мужчины, оцените!» Комик Парфенюк показала, как её 73-летняя тётя болеет за футбол с дневником

Комик Ольга Парфенюк показала, как её 73-летняя тётя следит за ЧМ

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Комик Ольга Парфенюк показала, как её 73-летняя тётя Татьяна Дмитриевна болеет за футбол на чемпионате мира. Фотографии быстро растрогали пользователей — на них изображён дневник матчей, который пенсионерка ведёт по ходу турнира.

Ольга Парфенюк показала, как её 73-летняя тётя следит за ЧМ. Фото © Telegram/ СКЕТЧУП

Ольга Парфенюк показала, как её 73-летняя тётя следит за ЧМ. Фото © Telegram/ СКЕТЧУП

«Мужчины, оцените как моя тётя Татьяна Дмитриевна (73 года!) увлекается футболом. Даже ведёт дневник успеваемости команд, ибо бывших преподавателей не бывает», — написала комик в соцсетях.

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Полина Никифорова
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