«Мужчины, оцените!» Комик Парфенюк показала, как её 73-летняя тётя болеет за футбол с дневником

Комик Ольга Парфенюк показала, как её 73-летняя тётя Татьяна Дмитриевна болеет за футбол на чемпионате мира. Фотографии быстро растрогали пользователей — на них изображён дневник матчей, который пенсионерка ведёт по ходу турнира.

Ольга Парфенюк показала, как её 73-летняя тётя следит за ЧМ. Фото © Telegram/ СКЕТЧУП

«Мужчины, оцените как моя тётя Татьяна Дмитриевна (73 года!) увлекается футболом. Даже ведёт дневник успеваемости команд, ибо бывших преподавателей не бывает», — написала комик в соцсетях.

Ранее Life.ru писал, что в Мексике во время празднования победы своей сборной над Чехией со счётом 3:0 нашлась потерянная собака. Хозяйка месяц искала питомца по объявлениям. Во время прямой трансляции празднований брат хозяйки неожиданно заметил собаку в толпе — ликующие фанаты несли её на руках.