Халява кончилась: Европа разворачивается от украинцев к дешёвой рабочей силе из Африки и Азии

Европа постепенно отворачивается от украинских беженцев, ориентируясь на дешёвую рабочую силу из Африки и Азии. Как выяснил SHOT, причина кроется в нежелании многих переселенцев работать за скромные зарплаты и их стремлении жить исключительно на пособия.

Содержание одного украинца обходится странам Евросоюза в среднем в €300 ежемесячно. Тяжелее всего ситуация складывается в Италии. За 4 года Рим направил на поддержку беженцев около €3,5 млрд, в то время как экономика страны трещит по швам. Растут счета за электричество и газ, малый бизнес не выдерживает налогового гнёта и массово закрывается. В этих условиях работодатели ищут любые способы сэкономить и всё чаще нанимают выходцев из Азии и Африки.

Польша, потратившая с 2022 года более €15 млрд, уже привязала выплаты к официальному трудоустройству. Многих украинцев такие правила не устраивают, и они переключились на Германию, которую сами метко окрестили главной страной для халявщиков. Несмотря на то что Берлин урезал пособия для новоприбывших с €563 до €441, немецкая социалка по-прежнему остаётся одной из самых щедрых в ЕС.

Сами беженцы жалуются на дороговизну. В некоторых регионах Италии цены на продукты за последние годы взлетели почти вдвое, и зарплат уже не хватает даже на базовые нужды. Многие с ностальгией вспоминают времена стабильных выплат и льгот. Теперь же, чтобы получить пособия и жить достойно, нужно работать. Однако низкие зарплаты переселенцев зачастую не устраивают, а для карьерного роста им необходимы диплом, знание языка, прокачанные навыки и время.

Ранее сообщалось, что Дания приняла решение прекратить предоставление убежища украинским мужчинам призывного возраста. Новые ограничения затронут граждан Украины в возрасте от 23 до 60 лет, состоящих на воинском учёте. Правительство инициирует пересмотр закона о временном проживании. Целью поправок является устранение самой возможности уклонения от мобилизации на территории Дании. Исключение составят лишь те, кто сможет документально подтвердить официальное освобождение от военной службы.