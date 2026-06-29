Температура воздуха в Белоруссии впервые превысила 40 градусов

В Белоруссии впервые за всю историю метеонаблюдений температура воздуха превысила 40 градусов. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на данные республиканского Гидрометцентра.

Новый абсолютный рекорд зафиксировали в Пинске. В период с 14:00 до 14:20 воздух там прогрелся до 40,4 градуса. Предыдущий максимум держался с 8 августа 2010 года. Тогда в Гомеле температура поднялась до 38,9 градуса.

Накануне в Белоруссии из-за жары объявили красный уровень опасности. Синоптики отмечали, что страну накрыла рекордная волна тепла, которая до этого прошла по Европе. Так, в Германии зафиксировали новый исторический максимум — 41,5 градуса. Пиковое значение показала метеостанция в Мёккерн-Древице в земле Саксония-Анхальт. До нынешней жары абсолютный рекорд Германии составлял 41,2 градуса и держался с 25 июля 2019 года.

Венгрия тоже столкнулась с сильным зноем. В Будапеште температура поднялась до 40 градусов, что стало новым рекордом для 28 июня. Температурные максимумы также обновились в Испании и Великобритании. В Британии воздух прогрелся до 36,1 градуса, а в соседнем Суррее — до 35,7 градуса. Такой жары там не фиксировали с 1976 года. В Испании июнь стал самым тёплым с 1950 года.