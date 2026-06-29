Три человека пострадали при атаке БПЛА на АЗС в Донецке

В Донецке три мирных жителя пострадали при атаке беспилотника ВСУ на автозаправочную станцию. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

По его словам, удар пришёлся по АЗС в Куйбышевском районе. Ранения получили трое мужчин 1959, 1961 и 1983 годов рождения.

С начала суток это уже третье сообщение об атаках по заправкам в Донецке. Ранее Кулемзин сообщал о повреждении двух АЗС в Кировском и Куйбышевском районах, тогда обошлось без пострадавших.

А накануне при атаках беспилотников в ДНР за день пострадали 15 мирных жителей, включая подростка. В Горловке дрон ударил по легковому автомобилю, в результате чего были ранены юноши 2011 и 2008 годов рождения. Ещё одна атака пришлась на автобус городского маршрута № 2 в Центрально-Городском районе. Там пострадали несколько пассажиров, среди них две женщины и мужчина.