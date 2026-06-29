Мирра Андреева обыграла польку Линетт и вышла во второй круг Уимблдона

Россиянка Мирра Андреева успешно преодолела барьер первого круга на Уимблдонском турнире. Соперницей 19-летней теннисистки была 34-летняя представительница Польши Магда Линетт (59-я ракетка мира). Поединок завершился в двух сетах. Андреева, посеянная на турнире под пятым номером, взяла верх со счётом 7:5, 6:4.

Следующей противницей россиянки станет 30-летняя чешская спортсменка Барбора Крейчикова (38-я ракетка мира), переигравшая британку Ханну Клагман 6:1, 6:4.

На данный момент Андреева располагается на пятой строчке рейтинга WTA. В её копилке — шесть одиночных трофеев, завоеванных на турнирах ассоциации. Главный успех пришёл к ней в июне: теннисистка впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема — «Ролан Гаррос». В 2024 году она также завоевала серебро Олимпийских игр в паре с Дианой Шнайдер.

Линетт трижды побеждала на соревнованиях WTA, а её лучшим достижением на мэйджорах остаётся полуфинал Australian Open двухлетней давности.

Уимблдон проходит на травяных кортах и относится к турнирам «Большого шлема». Общий призовой фонд составляет 64,2 млн фунтов стерлингов. Соревнования завершатся 12 июля. Титул действующей чемпионки защищает Ига Свёнтек из Польши.