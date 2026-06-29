Прыжок «бомбочкой» обернулся трагедией: Тучный американец сломал знаменитую арку и погубил китайца

На Мальте американский турист сломал знаменитую каменную арку «Целующиеся слоны», когда попытался спрыгнуть в неё. В результате погиб гражданин Китая. Об этом сообщает Daily Mail.

Путешественник из Соединённых Штатов забрался на известняковое образование «Целующиеся слоны», которое является одной из местных достопримечательностей. Мужчина пытался спрыгнуть в воду «бомбочкой» и в процессе раскачивания спровоцировал раскол породы.

Фрагменты скалы рухнули в море вместе с виновником происшествия. В этот момент под аркой на гидроциклах находилась пара из Китая. 26-летнего молодого человека придавило каменными обломками и телом упавшего.

Его спутницу отбросило взрывной волной. Девушка получила переломы конечностей и была доставлена в больницу. Жизни пострадавшей сейчас ничего не угрожает.

Туриста из США вытащили из воды очевидцы на сапбордах. Для поисков погибшего китайца привлекли военных водолазов из командования Гозо и 3-го полка.

Арка «Целующиеся слоны» считалась одной из природных достопримечательностей архипелага. Теперь скала лишилась значительной части из-за действий неосторожного путешественника.