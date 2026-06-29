Экстрим закончился больницей: Свыше 50 туристов отравились после сплава по реке в Анталье

В турецкой провинции Анталья 52 туриста попали в больницу с подозрением на пищевое отравление. Это случилось после рафтинга в национальном парке Кепрюлю-Каньон, сообщило агентство DHA.

ЧП произошло в районе Манавгат. На однодневную экскурсию из Коньи приехала группа местных туристов. После сплава по реке Кепрючай они пообедали в одном из туристических комплексов на берегу.

Почти сразу после приёма пищи самочувствие пострадавших резко ухудшилось. Оперативно доставленные в государственный госпиталь Манавгата, они получили необходимую врачебную помощь, и уже на следующее утро все пациенты были выписаны из медучреждения.

Разбираться в случившемся начали районное управление сельского и лесного хозяйства, а также управление культуры и туризма провинции. Специалисты выясняют, что стало причиной отравления.

Кёпрюлю-Каньон — это настоящая Мекка для адреналиновых туристов и главная рафтинг-арена страны. Ежегодно сюда стекаются сотни тысяч искателей острых ощущений со всего света, чтобы покорить буруны горной реки. Но сплавами жизнь этого места не ограничивается: головокружительные пешие тропы, нетронутая природа и величественный римский акведук Олук, переживший не одно тысячелетие, делают каньон обязательной главой в путеводителе любого путешественника.

Ранее сообщалось, что в пятизвёздочном отеле Asteria Family Resort Side в турецкой Анталье случилась утечка хлора. Пострадали 25 туристов, включая пятерых россиян. Выброс токсичных паров начался во время обработки бассейна сторонней компанией, после чего резкий запах почувствовали даже отдыхающие вдалеке от воды.