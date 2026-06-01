Пострадавшая в Пятигорске назвала «фирменный» соус причиной массового отравления

В Пятигорске разбираются в обстоятельствах массового отравления посетителей одного из местных кафе. Одна из пострадавших, девушка по имени Мелания, поделилась с газетой «Известия» своими подозрениями. По её словам, все отравившиеся заказывали еду на вынос в этом заведении.

«Там был майонезный соус их собственного приготовления. <…> Не отравился только тот, кто ел курицу», — пояснила Мелания.

Сейчас предстоит выяснить точную причину случившегося. Специалисты проверят и другие возможные источники заражения. Однако версия о домашнем майонезе выглядит одной из основных. Владельцы кафе пока не комментируют ситуацию. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.