Пострадавшая в Пятигорске назвала «фирменный» соус причиной массового отравления
В Пятигорске разбираются в обстоятельствах массового отравления посетителей одного из местных кафе. Одна из пострадавших, девушка по имени Мелания, поделилась с газетой «Известия» своими подозрениями. По её словам, все отравившиеся заказывали еду на вынос в этом заведении.
«Там был майонезный соус их собственного приготовления. <…> Не отравился только тот, кто ел курицу», — пояснила Мелания.
Сейчас предстоит выяснить точную причину случившегося. Специалисты проверят и другие возможные источники заражения. Однако версия о домашнем майонезе выглядит одной из основных. Владельцы кафе пока не комментируют ситуацию. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
Напомним, что в кафе в Пятигорске произошло массовое отравление острой кишечной инфекцией. Причины выясняют специалисты Роспотребнадзора. В краевом управлении уточнили, что у девяти пациентов нашли маркеры сальмонелл. Точка питания приостановила работу. 1 июня стало известно, что число госпитализированных выросло до 50.
