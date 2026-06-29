В ДНР три человека погибли и 13 жителей пострадали при атаках дронов ВСУ

В ДНР в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины три человека погибли, ещё 13 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин вечером 29 июня.

В Старобешевском муниципальном округе погибли мужчины 1972, 1987 и 1991 годов рождения. Женщина 1980 года рождения получила тяжёлые ранения, ещё один пострадавший 1985 года рождения — ранения средней степени тяжести.

На трассе Новоазовск — Мариуполь в пределах Новоазовского округа травмы получили мужчины 1980 и 1982 годов рождения. В Селидово Красноармейского муниципального округа ранения средней тяжести у мужчины 1990 года рождения, пострадал ещё один житель 2004 года рождения. В посёлке Мироновский в границах городского округа Дебальцево ранения получили женщина 2000 года рождения и мужчина 1998 года рождения.

В Мангушском муниципальном округе на участке дороги между селами Красное Поле и Камышеватое ранения средней степени тяжести получил мужчина 1969 года рождения. В Куйбышевском районе удар дрона по автозаправочному комплексу привёл к тяжёлым травмам у мужчины 1959 года рождения. Ещё двое мужчин 1961 и 1983 годов рождения получили ранения различной тяжести. В Старомлыновке Великоновоселковского округа пострадала женщина 1954 года рождения.

Кроме того, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры: повреждён жилой дом, пять объектов гражданского назначения, автобус, два грузовых и один легковой автомобиль. Повреждения зафиксированы в Донецке, Дебальцево, Мангушском, Новоазовском, Старобешевском и Шахтёрском округах.

Ранее Life.ru писал, что 29 июня в период с 14:00 по 20:00 мск расчёты противовоздушной обороны сбили 75 украинских дронов над десятью регионами и акваториями Азовского и Чёрного морей. Аппараты самолётного типа были перехвачены над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.