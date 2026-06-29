ВС РФ признал законным 12-летний приговор за поджог полицейских машин

Верховный суд России признал законным 12-летний приговор жителю Архангельской области Максиму Шаварину за поджог четырёх полицейских автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба суда. Мужчина действовал по заданию кураторов.

Шаварин на протяжении нескольких дней осматривал и фотографировал автомобили и прилегающую территорию, заранее приобрёл необходимые компоненты для поджога. Свои действия он фиксировал на телефон для отчёта перед заказчиками. Позднее кураторы опубликовали видео в сети для пропаганды подобных действий.

Суд приговорил Шаварина к 12 годам лишения свободы по делу о совершении теракта. Апелляционная инстанция поддержала это решение. Защита и сам фигурант подали кассационные жалобы, однако Судебная коллегия по делам военнослужащих ВС России не нашла оснований для смягчения наказания.