Киевский куратор подростка из Дагестана требовал теракт в День независимости США

Организацию теракта в США на День независимости продвигал Кирилл Макаренко, который является агентом СБУ и куратором радикальной телеграм-сети, админом которой был задержанный в Дагестане 17-летний подросток. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Призывал модераторов сообщества организовать в США теракт на День независимости (4 июля) с использованием СВУ на основе аммонала в качестве мести за задержание завербованных радикалов за рубежом», — говорится в сообщении.

Кирилл Макаренко 1993 года рождения координирует неонацистскую сетку телеграм-каналов, связанных с организацией «Маньяки: культ убийства»*. Фигурант проживает в Киеве, поддерживает связь с украинскими спецслужбами и участвует в координации закладок схронов с оружием и взрывчатыми веществами на территории России. Он находится в розыске и причастен к обсуждению возможных терактов в России, Европе и США.

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