Сеть подростка из Дагестана причастна к лжеминированию школ в более чем 100 городах

Подросток из Дагестана, который был администратором международного сетевого сообщества, на допросе заявил о причастности участников сети к ложным сообщениям о минировании школ в более 100 городах. Видео с его показаниями распространил Следственный комитет.

Видео © СКР

«С 2023 года мы занимались лжеминированием… Были эвакуированы все школы в более 100 городах в СНГ и чаще всего в России», — говорит юноша на допросе.

Он рассказывает, что в американском штате Техас его сеть добилась эвакуации всех школ. Там по заданию сообщества один из участников устроил более 45 поджогов. Поджоги и лжеминирования были также в Калифорнии и Германии. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все участники и эпизоды.