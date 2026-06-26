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Регион
26 июня, 06:16

Сеть подростка из Дагестана причастна к лжеминированию школ в более чем 100 городах

Обложка © СКР

Обложка © СКР

Подросток из Дагестана, который был администратором международного сетевого сообщества, на допросе заявил о причастности участников сети к ложным сообщениям о минировании школ в более 100 городах. Видео с его показаниями распространил Следственный комитет.

Видео © СКР

«С 2023 года мы занимались лжеминированием… Были эвакуированы все школы в более 100 городах в СНГ и чаще всего в России», — говорит юноша на допросе.

Он рассказывает, что в американском штате Техас его сеть добилась эвакуации всех школ. Там по заданию сообщества один из участников устроил более 45 поджогов. Поджоги и лжеминирования были также в Калифорнии и Германии. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все участники и эпизоды.

ФСБ показала видео задержания подростка, причастного к подготовке 15 терактов
ФСБ показала видео задержания подростка, причастного к подготовке 15 терактов

Напомним, в Дагестане задержан 17-летний администратор международного сетевого сообщества, через которое осуществлялась вербовка подростков для терактов, поджогов и нападений на школы в России и за рубежом. СК показал видео допроса юного злоумышленника. После задержания он раскрыл свой мотив. У подростка нашли архив переписки с сообщниками террористов.

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Андрей Бражников
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