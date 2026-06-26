Киев обещал 17-летнему дагестанцу награду за убийства с наибольшим числом жертв
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Финансирование международного сетевого сообщества, администратором которого, по данным следствия, был подросток из Дагестана, осуществлялось украинскими спецслужбами. Участникам сети обещали дополнительное вознаграждение за преступления с большим количеством жертв, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«Финансирование указанной преступной деятельности осуществлялось спецслужбами Украины. За совершение убийств с наибольшим количеством жертв были обещаны дополнительные денежные вознаграждения», — отметили в ФСБ.
Деятельность 17-летнего админа сети координировалась украинскими структурами и была связана с вербовкой подростков для организации нападений на школы, а также терактов на транспорте и ложных сообщений о минировании.
Ранее стало известно, что в Дагестане задержан 17-летний админ международного сетевого сообщества, через которое осуществлялась вербовка подростков для терактов, поджогов и массовых убийств в школах. СК показал видео допроса, где юный обвиняемый рассказывает подробности. Парень раскрыл следователям свой мотив. У него нашли архив переписки с сообщниками террористов.
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