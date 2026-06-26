Киев обещал 17-летнему дагестанцу награду за убийства с наибольшим числом жертв

Финансирование международного сетевого сообщества, администратором которого, по данным следствия, был подросток из Дагестана, осуществлялось украинскими спецслужбами. Участникам сети обещали дополнительное вознаграждение за преступления с большим количеством жертв, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Финансирование указанной преступной деятельности осуществлялось спецслужбами Украины. За совершение убийств с наибольшим количеством жертв были обещаны дополнительные денежные вознаграждения», — отметили в ФСБ.

Деятельность 17-летнего админа сети координировалась украинскими структурами и была связана с вербовкой подростков для организации нападений на школы, а также терактов на транспорте и ложных сообщений о минировании.