В Воронеже мужчина вырвал девушке ногти и разбил телефон в ночном клубе
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Конфликт в арт-пространстве «Винзавод» в центре Воронежа закончился для девушки вырванными ногтями и испорченным смартфоном. Подробности инцидента сообщил SHOT.
Конфликт закончился вырванными ногтями. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, 24-летняя Алевтина отдыхала с подругой. На танцполе они случайно задели 28-летнюю Зою, из-за чего та пролила коктейль.
Посетительницы сразу принесли извинения и вызвались оплатить новую порцию напитка. В ответ, с их слов, последовал грубый отказ и ругань.
Разбитый телефон девушки. Фото © SHOT
Позже, когда девушки уже собирались уходить, они столкнулись с той самой посетительницей и её 28-летним супругом Захаром. Мужчина решил вступиться за жену.
Началась словесная перепалка. Алевтина достала смартфон, чтобы зафиксировать происходящее на видео. Захар выхватил устройство, разбил его об асфальт, а заодно сорвал пострадавшей три ногтя.
После этого пара, по утверждению заявительницы, угрожала своими связями и заявляла о безнаказанности. Алевтина обратилась в полицию.
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