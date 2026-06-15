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Регион
15 июня, 10:52

Отбрила: Россиянка взяла на удушающий избранницу сыночки-корзиночки в детской парикмахерской

Жительница Якутска избила девушку сына в детской парикмахерской

Обложка © Шедеврум

Обложка © Шедеврум

Якутский городской суд 15 июня оштрафовал трёх женщин, которые устроили драку в детской парикмахерской. На них составили протокол за побои. Об этом сообщили в официальном канале судов Якутии в мессенджере «МАКС».

Днём 5 мая 53-летняя женщина пришла в детскую парикмахерскую, чтобы разобраться с 18-летней сотрудницей. Она хотела, чтобы та перестала встречаться с её сыном. Разговор не получился, на помощь девушке пришла коллега.

В итоге прямо на глазах у детей начались толчки, крики, хватание за волосы и удушающие приёмы. За несколько минут парикмахерская превратилась в поле боя. Это случилось в разгар рабочего дня.

«Мирный разговор не задался: на помощь девушке поспешила коллега. Толчки, крики, хватание за волосы и удушающие приемы – за считанные минуты парикмахерская превратилась в поле битвы. Поскольку итальянские страсти разгорелись в разгар рабочего дня, невольными свидетелями инцидента стали клиенты парикмахерской», – говорится в сообщении.

В суде подчеркнули: даже если побои нанесли друг другу обоюдно, это не освобождает от наказания. Теперь женщинам предстоит заплатить штрафы в течение 60 дней.

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Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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