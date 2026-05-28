Москвич зарезал мужчину на пляже после драки из-за мороженого

Кровавая расправа из-за мороженого произошла 23 мая в зоне отдыха Пирогово в Москве. Там 31-летний москвич смертельно ранил оппонента у ларька с молочным лакомством.

Мужчина отдыхал на берегу Пироговского водохранилища с семьёй и друзьями. После пикника москвич с шестилетним сыном и родственником подошёл купить мороженое. Возле ларька начался конфликт — кто-то не оплатил покупку, пишет сайт MK.Ru. Родные задержанного утверждают, что на мужчину напала группа из шести человек. Москвич достал складной нож для шашлыка и ударил одного из нападавших.

Раненый 33-летний мужчина скончался по пути в больницу. Москвич связался с женой и явился в полицию. Его родственнику также потребовалась медпомощь — он получил удар по голове. На время расследования убийства нападавшего отправили в изолятор.

Ранее 19-летний житель Тюменской области убил мать и старшего брата, спрятал тела и скрылся в Екатеринбурге. Следующий месяц злоумышленник вёл переписку в мессенджерах от имени погибшей женщины — выпрашивал деньги у знакомых. Ему удалось обманом получить свыше 109 тысяч рублей.