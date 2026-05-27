Тела спрятал, а после скрылся: Россиянин зарезал брата и мать и набрал долгов на её имя

19-летний житель Тюменской области зарезал свою мать и старшего брата, после чего спрятал тела и уехал в Екатеринбург. В течение следующего месяца злоумышленник вёл переписку в мессенджерах от имени убитой женщины со знакомыми, выпрашивая деньги в долг. Ему удалось обманным путём получить более 109 тысяч рублей, сообщает URA.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Кроме того, с использованием похищенного телефона своей матери он оформил на её имя микрозаймы и перевёл на свои счета 247 тысяч рублей», — уточнили надзорном ведомстве.

Родственники, заподозрив неладное, обратились в полицию, после чего силовики обнаружили трупы, а молодого человека задержали уже в Пермском крае. Психолого-психиатрическая экспертиза признала юношу невменяемым, поэтому уголовное дело направлено в суд с ходатайством о принудительном лечении.

