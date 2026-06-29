Фабрицио Романо: Роберт Левандовски перешёл из «Барселоны» в «Чикаго Файр»
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Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски согласился перейти в клуб североамериканской Major League Soccer (MLS) «Чикаго Файр». Об этом сообщил известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. Детали контракта не раскрываются.
«Польский нападающий согласился перейти в «Чикаго Файр».…», — написал Фабрицио Романо.
Официального подтверждения от клуба или самого игрока пока не поступало. Сумма перехода и сроки соглашения не называются. Левандовски является одним из самых титулованных нападающих своего поколения. Ранее 37-летний футболист также выступал за «Баварию», дортмундскую «Боруссию», польские «Лех» и «Знич».
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