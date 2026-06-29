Фабрицио Романо: Роберт Левандовски перешёл из «Барселоны» в «Чикаго Файр»

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски согласился перейти в клуб североамериканской Major League Soccer (MLS) «Чикаго Файр». Об этом сообщил известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. Детали контракта не раскрываются.

Официального подтверждения от клуба или самого игрока пока не поступало. Сумма перехода и сроки соглашения не называются. Левандовски является одним из самых титулованных нападающих своего поколения. Ранее 37-летний футболист также выступал за «Баварию», дортмундскую «Боруссию», польские «Лех» и «Знич».