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29 июня, 20:21

Силы ПВО сбили ещё два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ovbelov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ovbelov

Силы противовоздушной обороны России уничтожили ещё два беспилотных летательных аппарата ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом у себя в канале на платформе «Макс» заявил московский мэр Сергей Собянин.

«Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в публикации от 23:08. Так, количество украинских БПЛА, сбитых на подлёте к столице с начала суток, увеличилось до 11.

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Москва не раз подчёркивала, что удары беспилотников по гражданским объектам — это неприкрытая провокация. Очевидно, что тактика киевского режима сводится к попыткам любой ценой отвлечь внимание от провалов на линии фронта. Российская ПВО эффективно уничтожает воздушные цели, а военные в зоне СВО наносят ответные удары непосредственно по цехам производства и точкам запуска дронов.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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