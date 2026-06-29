«Герани» уничтожили газовую станцию ВСУ под Харьковом

Российские военные с помощью беспилотников «Герань» нанесли удар по газораспределительной станции в районе населённого пункта Косогоровка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Объект использовался в интересах ВСУ.

Как отметили в ведомстве, расчёты БПЛА «Герань-2 сикер» и «Герань-4 сикер» нанесли серию высокоточных ударов по установке комплексной подготовки газа «Скворцовская» в районе Косогоровки. Средства объективного контроля зафиксировали интенсивное горение на объекте. В Минобороны пояснили, что удары по объектам газо- и энергетической системы наносятся для снижения военно-экономического потенциала противника.

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ нанесли удары по нескольким военным предприятиями Харькова. Основной целью стала промышленная зона в Шевченковском районе, где расположены заводы, работающие на нужды украинской армии. В атаке участвовали беспилотники «Герань-5». После попаданий на предприятиях вспыхнули масштабные пожары, над городом поднялся столб чёрного дыма.