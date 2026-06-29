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29 июня, 19:41

«Герани» уничтожили газовую станцию ВСУ под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Российские военные с помощью беспилотников «Герань» нанесли удар по газораспределительной станции в районе населённого пункта Косогоровка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Объект использовался в интересах ВСУ.

Как отметили в ведомстве, расчёты БПЛА «Герань-2 сикер» и «Герань-4 сикер» нанесли серию высокоточных ударов по установке комплексной подготовки газа «Скворцовская» в районе Косогоровки. Средства объективного контроля зафиксировали интенсивное горение на объекте. В Минобороны пояснили, что удары по объектам газо- и энергетической системы наносятся для снижения военно-экономического потенциала противника.

ВС РФ ликвидировали пункты дислокации ВСУ под Харковом пятью авиабомбами
ВС РФ ликвидировали пункты дислокации ВСУ под Харковом пятью авиабомбами

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ нанесли удары по нескольким военным предприятиями Харькова. Основной целью стала промышленная зона в Шевченковском районе, где расположены заводы, работающие на нужды украинской армии. В атаке участвовали беспилотники «Герань-5». После попаданий на предприятиях вспыхнули масштабные пожары, над городом поднялся столб чёрного дыма.

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Антон Голыбин
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