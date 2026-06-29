«Герани» накрыли Харьков: ВС РФ атаковали семь оборонных заводов — над городом чёрный дым

Несколько оборонных предприятий Харькова подверглись атаке со стороны ВС России. Основной целью стала обширная промышленная зона в Шевченковском районе, где расположены многочисленные заводы, работающие на нужды украинской армии, пишет SHOT.

По предварительным данным, в атаке участвовали беспилотники-камикадзе типа «Герань-5». После попаданий на предприятиях вспыхнули масштабные пожары, и над городом поднялся столб чёрного дыма. Среди пострадавших объектов упоминаются семь крупных предприятий, таких как «Харьковгаздобыча», «Биолик», «Завод химических реактивов», «Институт монокристаллов», «Завод пищевых кислот», «Металлист» и «Точприбор».

Ранее Life.ru писал, что Харьков и область подверглись массированной атаке беспилотников. После ударов загорелись несколько промышленных объектов и складской комплекс. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил удар по промышленному объекту в Шевченковском районе города.