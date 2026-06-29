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Регион
29 июня, 11:57

ВС РФ ликвидировали пункты дислокации ВСУ под Харковом пятью авиабомбами

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Пункты временной дислокации подразделений ВСУ в Харьковской области стали целью авиаудара российских военных. Для поражения использовались пять авиабомб ОФАБ-250-270 с модулем планирования и коррекции. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населённого пункта Петровка в Харьковской области были обнаружены пункты временной дислокации 120-й отдельной бригады теробороны ВСУ», — говорится в сообщении.

После уточнения координат по целям был нанесён удар экипажами ВКС России с применением корректируемых авиабомб. Пять боеприпасов ОФАБ-250-270 использовались с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволило повысить точность поражения. Под удар попали пункты временной дислокации 120-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Факт поражения целей был подтверждён средствами объективного контроля в режиме реального времени. Минобороны также опубликовало видеоматериалы, фиксирующие результаты применения авиационных средств поражения.

FPV уже над Харьковом: Дроны ВС РФ приступили к зачистке северных окраин
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Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении пункта управления подразделения радиоэлектронной борьбы ВСУ в городе Никополь Днепропетровской области. Цель была выявлена в ходе разведывательных мероприятий. Объектом удара стал пункт управления 310-го отдельного полка радиоэлектронной борьбы украинских вооружённых сил.

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Милена Скрипальщикова
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