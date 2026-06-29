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29 июня, 10:49

Российские военные поразили пункт управления РЭБ ВСУ в Никополе

Обложка © chatgpt

Обложка © chatgpt

Российские военные уничтожили пункт управления подразделения радиоэлектронной борьбы ВСУ в Никополе Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, объект обнаружили в ходе разведывательных мероприятий. Речь идёт о пункте управления 310-го отдельного полка РЭБ ВСУ. После выявления цели командование приняло решение нанести по ней высокоточный удар. Для поражения объекта был применён беспилотник «Герань».

В Минобороны заявили, что пункт управления был успешно поражён. Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали на цели активное возгорание. Также российское военное ведомство опубликовало кадры поражения объекта в Никополе.

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Между тем российские бойцы приступили к зачистке северных окраин Харькова. Оператор FPV-дрона из состава 11-го армейского корпуса группировки «Север» в режиме «свободной охоты» обнаружил на парковке пикап украинских военных. После выявления цели по машине было нанесено огневое поражение.

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Николь Вербер
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