Российские военные поразили пункт управления РЭБ ВСУ в Никополе

Российские военные уничтожили пункт управления подразделения радиоэлектронной борьбы ВСУ в Никополе Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, объект обнаружили в ходе разведывательных мероприятий. Речь идёт о пункте управления 310-го отдельного полка РЭБ ВСУ. После выявления цели командование приняло решение нанести по ней высокоточный удар. Для поражения объекта был применён беспилотник «Герань».

В Минобороны заявили, что пункт управления был успешно поражён. Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали на цели активное возгорание. Также российское военное ведомство опубликовало кадры поражения объекта в Никополе.

Между тем российские бойцы приступили к зачистке северных окраин Харькова. Оператор FPV-дрона из состава 11-го армейского корпуса группировки «Север» в режиме «свободной охоты» обнаружил на парковке пикап украинских военных. После выявления цели по машине было нанесено огневое поражение.