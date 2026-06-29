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Регион
29 июня, 20:48

Расчёты ПВО сбили 12-й БПЛА ВСУ на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Системы противовоздушной обороны сбили ещё один украинский беспилотник на подлёте к Москве. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Общее число перехваченных с начала суток дронов достигло 12.

«Сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

На фоне атаки беспилотников Росавиация ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское). Меры необходимы для обеспечения безопасности воздушного движения.

Силы ПВО сбили ещё два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы
Силы ПВО сбили ещё два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы

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Тимур Хингеев
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