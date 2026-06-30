Западные СМИ систематически искажают реальную картину хода специальной военной операции на Украине. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз. По его мнению, подобные действия направлены на сокрытие неудач украинской стороны на фронте.

«Есть причина, по которой продажные западные СМИ так отчаянно пытаются убедить вас в том, что «Украина побеждает» <…> или что «Россия на грани краха». Всё это скоординировано для того, чтобы замаскировать потерю ещё одного крупного украинского города», — заявил журналист у себя на странице в соцсети X.

По его мнению, такие информационные манипуляции давно известны российскому обществу, которое научилось распознавать эти уловки.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что западные элиты продолжают попытки дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране, однако их усилия не приносят результатов. Также тщетны и попытки победить Россию военным путём.